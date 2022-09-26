بعد أنباء عودتها لـ"أبو هشيمة".. قصة ياسمين صبري مع الدروس الدينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تشغل الفنانة ياسمين صبري اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات، بعد تداول أنباء عن عودتها لرجل الأعمال

أحمد أبو هشيمة.

وفي السطور التالية ننشر تصريحات لياسمين قالتها في برنامج ABtalks، عن أول صفة تحب أن تراها في الأشخاص الذين تقابلهم في الحياة، وقصة شيخ كان يعطيها دروسا دينية.

وقالت ياسمين، عن أول صفة تحب أن تراها في الأشخاص الذين تتعامل معهم: "روحه جميلة ولا لأ، لأن الإنسان أصلا عبارة عن روح، وإيه اللي بيتحاسب الروح مش الجسد، مش العقل، ولغاية دلوقتي العلماء مش عارفين يفهموا تكوين الروح دي.. القلب وعارفينه والعقل وعارفينه، إيه هي الروح؟.. والروح هي اللي أنا هتحاسب بيها".

وأضافت: "عندي شيخ بيديني دروس وكان بيشرح لي دايما يوم القيامة، وإيه اللي بيحصل، بيقولي في حاجات في القرآن، ربنا بيخاطب أحيانا في الآيات بمحدودية عقل الإنسان، لما يقوله (هسلخك) فهو بيتكلم بمحدودية عقلك، فالموضوع أنت جسدك أصلا في الأرض متحللة، هي روحك.. الواحد لما بيتألم ويحزن، هي الروح.. هو ده أكبر جرح، وحرب، وأحلى سلام".

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن عودة الفنانة ياسمين صبري لزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد أشهر من انفصالهما.

ولم يؤكد أو ينفي أي من الطرفين حقيقة ما أثير، ورجح البعض أن تتحدث ياسمين صبري عن عودتهما في حلقة الليلة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، في حفل اقتصر على أسرة أبو هشيمة وأفراد من عائلة "ياسمين".

وبعد زواجهما حرصا على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة من بلدان العالم المختلفة، إلا أنهما أعلنا انفصالهما في مايو الماضي.

وقال مصدر لمصراوي آنذاك إن الانفصال تم في هدوء تام دون وجود خلافات بسبب التمثيل مثلما أشيع.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض في دراما رمضان 2020 .