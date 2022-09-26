أحمد السعدني يكشف سبب عدم حضوره تكريم والده من مهرجان القاهرة للدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه الفنان أحمد السعدني، الشكر للقائمين على مهرجان القاهرة للدراما، وللدكتور يحيى الفخراني، والدكتور أشرف زكي، بعد تكريمهم لوالده النجم الكبير صلاح السعدني، في حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من المهرجان، والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي 21 سبتمبر.

وكتب السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "شكر واجب لمهرجان القاهرة للدراما وإدارته والدكتور يحيى الفخراني والدكتور أشرف زكي على تكريم والدي الفنان الكبير صلاح السعدني في دورة المهرجان الأولى".

وتابع "أنقل لكم شكره الجزيل وامتنانه بهذا التكريم الغالي من نقابتنا الحبيبة"، كما كشف سبب عدم حضوره لاستلام التكريم بنفسه "واعتذر بشكل شخصي عن عدم حضوري استلام التكريم لمروري بوعكة صحية متمنياً التوفيق والنجاح لهذا المهرجان الذي ولد كبيراً من أول دورة".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد السعدني شارك في رمضان الماضي بمسلسل "بطلوع الروح" والذي فاز في المهرجان بجائزة أفضل إخراج للمخرج كاملة أبو ذكري، وأفضل ممثلة للفنانة منة شلبي.