مهرجان الإسكندرية المسرحي يكرم الكاتب ماهر شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي تكريم الكاتب ماهر شريف لما قدمه طيلة مسيرته الفنية وذلك ضمن تكريم عدد من الفنانين خلال حفل ختام الدورة ١٢ الذي سيقام بقصر ثقافة الانفوشي يوم ٢٩ سبتمبر الجاري.

قدم ماهر شريف مسيرة فنية جيدة وهو كاتب ومصمم كتب وسينوغرافيا من مواليد الإسكندرية في 1963 وتخرج من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية وعمل فترة بالمحاماة قبل أن يتفرغ للكتابة والعمل الفني في منتصف التسعينيات

وشارك بالكتابة والإعداد والتمثيل وتصميم السينوغرافيا وبوسترات وبروشورات عدد كبير من العروض المسرحية المستقلة وعروض قصور الثقافة، وأشرف على النشرات المصاحبة لعدد من المهرجانات منها مهرجان مسرح بلا إنتاج وإسكندراما وشارك ايضا في تحرير وتصميم مجلة خماسين (1996-1998) ومجلة مينا (2005-2009).

نشرت قصصه في عدد من الدوريات الأدبية والكتب الجماعية وأصدر في عام 2004 على نفقته وبتصميمه مجموعة (نصوص الكل) وضمت مجموعتيه القصصيتين (قبو الاشتهاء) و(يا حواديت إيمان) ومجموعة مشتركة مع الكاتبة إيمان عبدالحميد وقام بإنشاء وتنفيذ وتحرير سلسلة كتب منفذة يدويا بعنوان (يدوية) ومن ضمن إصدارتها مجموعته (حكاية وحكاية) عام 2005 ومجموعته (نصوص العشق) عام 2015، حصل على منحة الصندوق العربي للثقافة والفنون عن مشروع يدوية خلال عام ‏‏2011‏، وجائزة مؤسسة اتجاه 2013.

ويقام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ال ١٢ برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى في الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر والمهرجان بقيادة المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، ومديرا المهرجان الفنان أحمد سمير والفنان إسلام وسوف، ورئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن

تقدم عروض الدورة ١٢ من المهرجان على مسارح (مكتبة الإسكندرية - ليسيه الحرية - مركز الحرية للإبداع - مركز الجزويت الثقافي - قصر ثقافة الأنفوشي).