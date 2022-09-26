عمرو وهبة يزور مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

زار الفنان عمرو وهبة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وبالمجان، وقام بمقابلة الأطفال الناجين من حوادث الحروق، وذلك بهدف تقديم الدعم النفسي للأطفال كجزء أساسي من العلاج ورعايتهم النفسية والمعنوية، و كان في استقباله سارة نظمي رئيس قطاع التسويق والاتصال ، وفريق من مؤسسة أهل مصر للتنمية

وشملت الزيارة جولة في المستشفى مع الطاقم الطبي للإطلاع على آخر التطورات التي وصلت لها المستشفى التي من المقرر افتتاحها في الربع الأول من العام القادم، وحرص وهبة على القيام بأنشطة مختلفة خلال قضاءه لليوم.

وأعرب وهبة عن سعادته بهذه الزيارة كونه فخور بتواجده في أول مستشفى لعلاج الحروق وبالمجان في مصر والشرق الأوسط كما أكد على إيمانه بقضية الحروق وضرورة وجود مستشفى لعلاج الحروق في مصر لإنقاذ مئات الآلاف من مصابي الحروق.

وقالت " نظمي" إن للفنانين دور مهم وبارز في إعادة دمج مصابي الحروق مرة أخرى في المجتمع، حيث تعتبر هذه الزيارات دافع للناجين من الحروق أن يواجهوا المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.