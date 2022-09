ليزلى جريس تشارك بلقطات من كواليس فيلم "Batgirl'' الذى تم استبعاده

القاهرة - سامية سيد - ألقى معجبو دي سي لمحة عن فيلم "Batgirl" الذي تم إلغاؤه، حيث شاركت ليزلي جريس عددًا كبيرًا من المقاطع من وراء الكواليس من الفيلم علىTikTok ، والذى ظهرت فيه أثناء تدريبها القتالى وتحولها للشخصية التى تؤديها.

نشرت جريس، البالغة من العمر 27 عامًا، الفيديو، عبر حسابها الشخصي، على الحان أغنية Evergreen الشهيرة، وصممت بعض الصورالمختلفة من تدريباتها، كما تضمنت اللقطات تدريب ليزلي لمشاهد القتال الخاصة بها ، وتجهيز مكياجها ، وارتداء زي الأبطال الخارقين وتصوير مشاهد الشاشة الخضراء. ويُظهر مقتطف واحد من الفيديو أيضًا لقطات فعلية من الكاميرا.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "نيو يورك بوست"، فقد اتجه معجبو ليزلي الى التعليقات على الفيديو لتقديم الدعم لها بعد أن أوقفت شركة Warner Brosالفيلم في أغسطس الماضي، حيث علق أحد المعجبين بـ"أنت تستحق أكثر من ذلك بكثير وآمل أن أراك في مشاريع DC في المستقبل أو حتى مارفل"

@iamlesliegrace i couldn’t resist.. @Omar Apollo ♬ Evergreen (You Didn’t Deserve Me At All) - Omar Apollo