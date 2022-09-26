شكرا لقرائتكم خبر عن ليزلى جريس تشارك بلقطات من كواليس فيلم "Batgirl'' الذى تم استبعاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى معجبو دي سي لمحة عن فيلم "Batgirl" الذي تم إلغاؤه، حيث شاركت ليزلي جريس عددًا كبيرًا من المقاطع من وراء الكواليس من الفيلم علىTikTok ، والذى ظهرت فيه أثناء تدريبها القتالى وتحولها للشخصية التى تؤديها.



ليزلي جريس من فيلم "Batgirl"

نشرت جريس، البالغة من العمر 27 عامًا، الفيديو، عبر حسابها الشخصي، على الحان أغنية Evergreen الشهيرة، وصممت بعض الصورالمختلفة من تدريباتها، كما تضمنت اللقطات تدريب ليزلي لمشاهد القتال الخاصة بها ، وتجهيز مكياجها ، وارتداء زي الأبطال الخارقين وتصوير مشاهد الشاشة الخضراء. ويُظهر مقتطف واحد من الفيديو أيضًا لقطات فعلية من الكاميرا.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "نيو يورك بوست"، فقد اتجه معجبو ليزلي الى التعليقات على الفيديو لتقديم الدعم لها بعد أن أوقفت شركة Warner Brosالفيلم في أغسطس الماضي، حيث علق أحد المعجبين بـ"أنت تستحق أكثر من ذلك بكثير وآمل أن أراك في مشاريع DC في المستقبل أو حتى مارفل"

@iamlesliegrace i couldn’t resist.. @Omar Apollo ♬ Evergreen (You Didn’t Deserve Me At All) - Omar Apollo

وأضاف أحدهم "كنت حزينًا جدًا لسماع الأخبار"، واشتكى أحد المعجبين: "كنت متحمسًا جدًا لهذا الفيلم ، أنا آسف جدًا لحدوث كل هذا."

تم تعيين الفيلم من بطولة جريس في دور "باربرا جوردون" Batgirl" ، بالإضافة إلى بريندان فريزر، ومايكل كيتون، وجيه كيه.



ليزلي جريس من تصوير الفيلم



ليزلي جريس

يُزعم أن طاقم العمل تعرض للإذلال عند الإلغاء ولم يتم إبلاغهم بإلغاء الفيلم الذي تبلغ قيمته 190 مليون دولار قبل وصول التقارير إلى أكشاك الصحف.

تحدثت جريس عن المشروع في 3 أغسطس الماضي، حيث شاركت رسمًا لنفسها على أنها البطل ولقطات أخرى من الفيلم على حسابها الشخصي على موقع التواصل "انستجرام".

وكتبت جريس في تعليق عاطفي: "في أعقاب الأخبار الأخيرة حول فيلمنا" Batgirl"، أنا فخور بالحب والعمل الجاد والعزم على كل فريق الممثلين الرائعين والطاقم الذي لا يكل الذين شاركوا في هذا الفيلم على مدار 7 أشهر في اسكتلندا"



مكياج ليزلي جريس



تدريبات ليزلي جريس

وأضافت جريس: "أشعر أنني محظوظة لأنني عملت بين العظماء وأقامه علاقات طيلة العمر في هذا العمل لكل معجين " Batgirl"، شكرًا لكم على الحب والإيمان ، مما أتاح لي أن أرتدي رداء الرأس وأن أصبح".