شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدني يشكر مهرجان القاهرة للدراما لتكريم والده ويعتذر عن عدم حضوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان أحمد السعدني الشكر لإدارة مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى علي تكريم والده الفنان الكبير صلاح السعدني، وذلك خلال منشور له علي صفحته بموقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، وأعتذر عن عدم حضوره واستلام التكريم وذلك بعد مروره بوعكة صحية.





وقال أحمد السعدنى خلال المنشور: "شكر واجب لمهرجان القاهره للدراما وادارته والدكتور يحيي الفخراني والدكتور أشرف زكي علي تكريم والدي الفنان الكبير صلاح السعدني في دورة المهرجان الأولي أنقل لكم شكره الجزيل وامتنانه بهذا التكريم الغالي من نقابتنا الحبيبة واعتذر بشكل شخصي عن عدم حضوري استلام التكريم لمروري بوعكة صحيه متمنياً التوفيق والنجاح لهذا المهرجان الذي ولد كبيرًا من اول دوره".



وكان قد كرم مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، عددًا من الفنانين الذين تركوا بصمة لا تنسي في تاريخ الدراما العربية، وهم الفنانة أمل إبراهيم والفنان عبد الله مشرف، والفنانة عواطف حلمي، الفنانة فادية عكاشة، والفنان فكري صادق، الفنان قيس عبد الفتاح، والفنان محمد فريد، والفنان ناجى سعد، والفنان نعيم عيسى.

كما كرم نجوم الدرام وهم الفنان القدير صلاح السعدني ، الكاتب محمد جلال عبد القوى، المخرج جمال عبد الحميد، اسم الكاتب والمنتج ممدوح الليثى ، وكرم نجوم خلف الكاميرا وهم المخرج المنفذ وحيد محب ، المخرج المنفذ سامية شاهين، الأسطى حسن جاد، الأسطى محمد زينتا.