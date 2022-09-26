شكرا لقرائتكم خبر عن المغنى إلتون جون يذرف الدموع خلال تكريمه من الرئيس الأمريكى جو بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن بتسليم جائزة الشرف الميدالية الإنسانية الوطنية للمغني العالمي وكاتب الأغاني إلتون جون خلال حدث Night When Hope and History Rhyme في البيت الأبيض، وتفاجئ جون بهذا التكريم ليصعد على المنصة ويتسلم الميدالية من الرئيس بايدن وسط بكائه.

وقال الرئيس جو بايدن: "الليلة إنه شرف كبير لي لأقدم هذه الميدالية الإنسانية الوطنية للسير إلتون جون"،وقام أحد الضباط الحاضرين بقرأة ما كتب على الميدالية وقال "رئيس الولايات المتحدة جو بايدن يسلم ميدالية الإنسانية الوطنية للسير إلتون جون لتحريك ارواحنا بصوته القوي،و هو عبارة عن أيقونة مليئة بالشجاعة واثبت أن كل شخص يستحق أن يعامل بكرامة واحترام".

وتعد الميدالية الإنسانية الوطنية هي جائزة أمريكية تعترف سنويًا بالعديد من الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات للعمل الذي "يعمّق فهم الأمة للعلوم الإنسانية ، و وسع من تعاون مواطنينا مع العلوم الإنسانية ، أو ساعد في الحفاظ على وتوسيع وصول الأمريكيين إلى العلوم الإنسانية الهامة الموارد في العلوم الإنسانية "

المغني إلتون جون من أشهر المغنين العالميين وكان قد تلقى وسام رفقاء الشرف من الأمير تشارلز عام 2021، وهى جائزة بريطانية مرموقة يتم منحها لأصحاب الإنجازات الهامة، و منح الوسام للفنان العالمي تقديرا لمسيرته الموسيقية المستمرة منذ أكثر من خمسة عقود وعمله الخيري الذي ركز على مكافحة مرض الإيدز والعديد من الاعمال الأخرى.

وأصدر إلتون جون آخر أعماله منذ شهرا بالتعاون مع المغنية بريتني سبيرس في أغنية Hold Me Closer.



إلتون جون يبكي بعد حصوله على ميدالية الإنسانية الوطنية