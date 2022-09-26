شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض لإسبانيا والسعودية وعمان في رابع أيام مهرجان الإسكندرية المسرحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي خلال دورته الـ 12 تقديم عروضه لليوم الرابع علي التوالي حيث يعرض في السادسة من مساء اليوم علي مسرح مركز الجزويت العرض المسرحي الإسباني "أوفيليا نباتية" ويعرض أيضًا في الثامنة مساء علي المسرح الصغير بقصر ثقافة الأنفوشي العرض السعودي "ساكن متحرك" وتختتم عروض اليوم في العاشرة مساء علي المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي بالعرض العماني "مجرد بورتريه"

مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى فى الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر والمهرجان بقيادة المؤسس و الرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، ومديرا المهرجان الفنان احمد سمير والفنان إسلام وسوف، ورئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن.

تقدم عروض الدورة الـ 12 من المهرجان علي مسارح (مكتبة الإسكندرية - ليسيه الحرية - مركز الحرية للإبداع - مركز الجزويت الثقافي - قصر ثقافة الأنفوشى).