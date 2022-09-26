شكرا لقرائتكم خبر عن "هاشتاج جوزى" تجربة كوميدية رومانسية يقدمها أمير المصرى ومايان السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنانان أمير المصرى ومايان السيد تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم "هاشتاج جوزنى"، الذى يعد عودة لإحياء الأفلام الكوميدية ذات الحس الرومانسي الممتزجة بعدد من الأغاني الجميلة، وهي نوعية الأفلام التي افتقدتها السينما في السنوات الأخيرة، كما يحتوى الفيلم على عدد من الاستعراضات، والتي يقدمها مجموعة من نجوم الغناء المصري.

فيلم "هاشتاج جوزنى" تم تصوير جزء كبير من أحداثه على مدار الأسابيع الماضية، وبدأ القائمون عليه في عمليات الدعاية تمهيداً لطرحه في دور العرض قريباً، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار، وبطولة أمير المصري وميان السيد وبيومي فؤاد وصابرين ودينا وإسلام إبراهيم وريهام الشنواني وعدد آخر من الفنانين.

وفى سياق متصل ينتظر الفنان أمير المصرى عرض مسلسل "مجنون بيك" الذي يعد النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Crazy Ex- Girlfriend ويعتمد العمل على البطولة الشبابية إذ يقوم ببطولته أمير المصرى، آدم الشرقاوى، مريم الخشت وشريف نور الدين ومن تأليف عمرو مدحت، إخراج جو بوعيد ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية هلال الفترة المقبلة.

أمام مايان عرض فتنتظر عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذي انتهت من تصويره منذ فترة، والفيلم السيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.