نقابة الفنانين السوريين تكذّب هذا التصريح لمحمد رمضان

كتب امير فتحي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 05:58 مساءً - نفت نقابة الفنانين السوريين في بيان لها تصريحات الفنان محمد رمضان حول إقامته لحفل غنائي في دمشق في شهر اكتوبر المقبل .
فقالت النيابة في بيانها : ” تنويه .. إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق ” .
وتابع : ” تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات ” .
وكان قد سبق وأعلن محمد رمضان عن توقيعه عقود 3 حفلات غنائية جديدة في ثلاث دول مختلفة ونشر عبر حسابه على إنستجرام صورة له أثناء توقيعه للعقود .
وكتب في تعليقه عليها : ” اليوم وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مختلفة .. كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة ” .
وأضاف “رمضان” : ” أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة اسكندرية بيوم واحد ” .
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