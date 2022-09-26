شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يبحث عن خليفة ليفاندوفسكي داخل يوفنتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية ايطالية عن رغبة فريق بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع خليفة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي رحل عن صفوف البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلا لصفوف برشلونة الإسباني.

بايرن ميونخ يستهدف نجم يوفنتوس

وأفاد تقرير صحفي إيطالي، إن نادي بايرن ميونخ يستهدف الحصول على خليفة ليفاندوفسكي من داخل صفوف يوفنتوس الإيطالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة " كورييري ديلا سيرا " الإيطالية، فإن بايرن ميونخ جدد رغبته بالتعاقد مع مهاجم يوفنتوس دوشان فلاهوفيتش.

وأضافت الصحيفة في تقريرها بأن بايرن ميونخ استهدف من قبل التعاقد مع فلاهوفيتش عندما كان في فيورنتينا، قبل أن ينضم إلى السيدة العجوز في يناير 2022 مقابل 81 مليون يورو ليعود الفريق البافاري من جديد ويحاول التعاقد معه من جديد.

يذكر أن النجم الصربي قد لعب مع يوفنتوس 29 مباراة بكل المسابقات وسجل 13 هدفًا وصنع هدفين اخرين.

بايرن ميونخ يوافق على رحيل ليفاندوفسكي

يذكر أن بايرن ميونخ قد وافق على رحيل روبرت ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة الإسباني في الصيف الماضي وذلك في ظل رغبة الفريق في النزول بمعدل الأعمار ومحاولة التعاقد مع لاعبين صغار السن.