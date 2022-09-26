شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس يستهدف التعاقد مع نجم وسط البايرن فى المريكاتو القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت تقارير صحفية إيطالية عن وجود إهتمام كبير من قبل إدارة يوفينتوس بالتعاقد مع ريان جرافينبيرش نجم وسط بايرن ميونخ، والذي لا يشارك مع الفريق البافاري بصورة أساسية هذا الموسم، مما يجعل مسئولي النادي الإيطالي يراقبون موقف اللاعب مع الكبير الألماني.

وأوضحت التقارير أن اللاعب يمثل هدفًا لمسئولي يوفينتوس منذ أن كان اللاعب يتواجد ضمن صفوف أياكس الهولندي، إضافة إلى وجود إحتمالية كبيرة لرحيل النجم الفرنسي رابيو فى المريكاتو الشتوي القادم، بعدما دخل اللاعب فى خلاف كبير مع مسئولي النادي الإيطالي.



موقف جرافينبيرش من الرحيل إلى يوفينتوس

ويري اللاعب الهولندي أن هذه الخطوة ستعد جيدة فى مسيرته الكروية، خاصة أنه يريد فرصة للمشاركة بشكل أساسي، حتى يقوم بإستعادة مستواه السابق مع أياكس، لا سيما أنه ما زال صغيرًا فى السن وينتظره الكثير فى الفترة المقبلة.



أسباب تمسك مسئولي يوفينتوس باللاعب

ويعد السبب الرئيسي وراء تمسك يوفينتوس باللاعب، هو عدم وجود وفرة عددية فى لاعبي خط الوسط، على الرغم من تعاقد الفريق مع النجم الفرنسي بول بوجبا، والنجم الأرجنتيني باريديس، ولكن صفقة إنتقال اللاعب الهولندي جرافينبيرش تظل مستقبل الفريق، خاصة أن اللاعب يمتلك 20 عامًا فقط.