بسبب وفاة جورج الراسي.. معجبة تخضع لعملية جراحية وتعلق: "بدعي أروح لعندو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت معجبة من محبي الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي خضوعها لعملية في القلب بسبب حزنها على وفاته.

وكتبت الفتاة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "نادين يارب تشوفي رسالتي وتردي أنا من أصول لبنانية عايشة بمصر أنا بموت في جورج الحزن عليه كبير لدرجة إني داخلة عملية بالقلب وأنا عمري ٢٦ سنة كتير موجوعة لدرجة إني اروحله وبدعي إني أروح لعندو وأخلص من وجع قلبي".

لترد الفنانة نادين الراسي: "ما حزرتيش أبدا بدّك تعملي العمليّة بقلب قوي وترجعي أقوى هيدا إذا فعلا بتحبّي جورج وما تنسي في ناس بتحبَك وبحاجة إلك فما تكوني أنانيّة ووزّعي حُبّك لجورج عاكلّ اللي حواليكي وهيك بتفرّحي جورج".

ولقي الفنان اللبناني جورج الراسي البالغ من العمر 42 عامًا، مصرعه صباح السبت 27 أغسطس 2022، ونقلت قناة "العربية" أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها الفنان الراحل جورج الراسي.

من أشهر أغاني الفنان جورج الراسي: بتمرق تتغندر، أنت اختياري، جايي لعنديك، قلبك حكم، زمان زمان، كيف أوصفك، ضعف العاشقين، استحالة، أنا قاصد.