200 جنيه.. يسرا اللوزي تشارك في حملة خيرية لـ مستلزمات المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة يسرا اللوزي في حملة خيرية لتوفير مستلزمات المدارس لغير القادرين.

ونشرت يسرا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "ده موسم دخول المدارس والمستلزمات بقت غالية جدا وفيه عائلات مبقتش تقدر توفرها لولادها في أطفال لسه مجابوش شنطة المدرسة وهنا دورنا إننا نفرحهم بشنطة تكلفتها ٢٠٠ جنيه بس من مصر الخير اللي فيها كراسة، مقلمة، وكل حاجة محتاجها، شارك بصدقتك".

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في فيلم "العنكبوت" الذي عرض في السينمات ضمن سباق أفلام عيد الفطر.

والفيلم من بطولة: أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.