فن ومشاهير

أول تعليق من عصام زكريا على تعيينه رئيسا للمرة الخامسة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الناقد عصام زكريا، إنه سعيد بتجديد الثقة وتعيينه للمرة الخامسة رئيسا لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصرية في دورته الـ 24.

وأضاف عصام زكريا في تصريح خاص لمصراوي: "سعيد بتعييني للمرة الخامسة رئيس للمهرجان، وأتمنى إن شاء الله نقدم حاجة كويسة وجديدة خلال الفترة الجاية".

وأصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قراراً بتولي الناقد السينمائي عصام زكريا رئاسة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 24

وترأس الناقد عصام زكريا مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة على مدار 5 دورات ناجحة وهي الدورات الـ 19، 20، 21، 22، 23.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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