هاشتاج جوزني البداية.. شراكة مصرية سعودية يونانية في الإنتاج والتوزيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وقعت 3 من كبريات الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج والتوزيع الفني، وهي فيبريشن للإنتاج الفني من مصر، ومجموعة الصور العربية من المملكة العربية السعودية، وشركة تنوير من اليونان، على عقد شراكة إستراتيجية، يتم خلالها إنتاج العديد من المشاريع الفنية المتميزة من أفلام سينمائية ودراما تلفزيونية، وسيكون المشروع الأول تطوير وإنتاج 3 أفلام روائية طويلة، يتم تصويرها في عدد من دول المنطقة وبمشاركة مجموعة من النجوم في مصر والعالم العربي.

وعلق أشرف حامد، مؤسس ورئيس شركة فيبريشن للإنتاج الفني، عن الشراكة قائلا: "سعداء بكوننا جزءًا من الشراكة التي تلبي احتياجات المنطقة العربية من المحتوى الترفيهي، ومتحمسون للإعلان عن أول إنتاج لهذه الشراكة."

وقال جوزيف سمعان، رئيس شركة تنوير اليونانية: "نحن واثقون من توحيد جهودنا مع شركائنا في صناعة محتوى درامي مميز وتقديم أفلام عالية الجودة إلى المشاهد العربي" .

وأضافت رؤى المدني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصور العربية: "نحن متحمسون جدا للعمل مع قوى إعلامية أخرى، فشراكتنا ستشمل العديد من المشاريع السينمائية والدرامية".

وعن باكورة إنتاج التحالف أعلن أشرف حامد عن بدء تصوير الفيلم الكوميدي "هاشتاج جوزني"، الذي يعتبر عودة لإحياء الأفلام الكوميدية ذات الحس الرومانسي الممتزجة بعدد من الأغاني الجميلة، وهي نوعية الأفلام التي افتقدتها السينما العربية كثيرا في السنوات الأخيرة، وسيحتوي الفيلم على الكثير من المفاجآت من خلال عدد من الاستعراضات والتي يقدمها مجموعة من نجوم الغناء المصري، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار، وبطولة: أمير المصري ومايان السيد وبيومي فؤاد وصابرين ودينا وإسلام إبراهيم وريهام الشنواني.