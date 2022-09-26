عروض من إسبانيا والسعودية وعمان في رابع أيام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يواصل مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ ١٢ تقديم عروضه لليوم الرابع على التوالي حيث يعرض في السادسة من مساء اليوم علي مسرح مركز الجزويت العرض المسرحي الأسباني "أوفيليا نباتية" ويعرض أيضا في السادسة مساء على المسرح الصغير بقصر ثقافة الأنفوشي العرض السعودي "ساكن متحرك"، وتختتم عروض اليوم في العاشرة مساء على المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي بالعرض العماني "مجرد بورتريه"

ويقام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ ١٢ برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى في الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر والمهرجان بقيادة المؤسس و الرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، ومديرا المهرجان الفنان أحمد سمير والفنان إسلام وسوف، ورئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن

تقدم عروض الدورة ١٢ من المهرجان على مسارح (مكتبة الإسكندرية- ليسيه الحرية- مركز الحرية للإبداع- مركز الجزويت الثقافي - قصر ثقافة الأنفوشي).