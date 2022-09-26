انفصال وحذف صور وعودة للمتابعة.. ماذا حدث بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في 5 مايو 2022، أكد مصدر مقرب من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري.

وقال المصدر لمصراوي آنذاك، إن الخلافات بينهما ليس لها علاقة بالتمثيل، والانفصال تم بهدوء منذ فترة، كما أن "ياسمين" سافرت الفترة الماضية 3 مرات لأوروبا بمفردها.

وفي هذا التقرير نعرض لكم بداية الأزمة بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة:

حذف الصور

في مايو الماضي، حذفت الفنانة ياسمين صبري، كل الصور التي تجمعها بطليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، من حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، كما ألغت "ياسمين" متابعته على موقع إنستجرام

أول منشور لياسمين صبري بعد الانفصال

نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عقب قرار انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تغريدة قالت فيها: "مع كل يوم جديد أصبح نسخة أفضل من نفسي" .

تعليقات الجمهور

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، تريند "جوجل" و"تويتر"، بعد خبر انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مايو الماضي، وأثار طلاقهما المفاجئ حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي فهناك من يرى أن الانفصال أصلح لـ "ياسمين" لأنها لم تشعر بالإرتياح مع أبو هشيمة، بينما تمنى البعض الآخر عودتهما لبعض مرة أخرى لأنهما يليقان ببعض.

وجاءت تعليقات الجمهور على انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، كالتالي: "ياسمين صبري.. حد يطلق القمر دي" ، "ده ربنا نجدها نوسة بصراحة، الست الـ body language بتاعتها طول الجوازة دي فيها خوف و عدم ارتياح، الحمد لله اللي نجاها والله" ، "ياسمين تستاهل كل خير الحقيقة وباين إنها ماكنتش مبسوطة معاه، ربنا يعوضها خير هي شخص طيب وجميل" ، "ربنا يوفقها، إختار الصح ليها وفرحانة ليها بهذه الخطوة، كان باين فيها الفرق ياسمين قبل وبعد الزواج.. ياسمين إنسانة عندها طموح وشغف ومستحيل تتقيد أو تقبل بغير استقلاليتها وهذا واضح من شخصيتها، عودة ميمونة لياسمين نرجع نشوف ضحكتها الباهية".

ومن بين التعليقات أيضا: "خبر طلاقهم زعلني، قد إيه لايقين لبعض .. اللهم أصلح بينهم" ، "مكنتش سعيدة معاه، وده كان واضح من زمان، الحمد الله أخذت الخطوة الصح وترجع تفرح بحياتها وتنور شغلها"، "أبو هشيمة وياسمين صبري انفصلوا ، ودي فرصة ذهبية لأي تايجر حتى لو كان تايجر مربوحة" ، "أنا لو من أبو هشيمة أتجوز چورچينا" .

أول تعليق من أحمد أبو هشيمة

يوم 6 مايو، نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رسالة جديدة لمتابعيه عبر السوشيال ميديا، وذلك بعد ساعات قليلة من انتشار أخبار انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري.

ونشر أبو هشيمة، منشور عبر (ستوري) حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الطريقة الوحيدة لتحقيق نتائج مذهلة، هي أن تعشق العمل الذي تقوم به".

عادت لمتابعة أحمد أبو هشيمة

عادت الفنانة ياسمين صبري، أمس الأحد، 25 سبتمبر، لمتابعة طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وذلك بعد انفصالهما في مايو 2022.

كما رد المتابعة "أبو هشيمة" لياسمين صبري عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".