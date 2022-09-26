" سكينتين وشوكتين".. هل قصدت ياسمين صبري كشف عودتها لـ أبو هشيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ترددت أنباء في الساعات الماضية الأخيرة حول عودة الفنانة ياسمين صبري لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، بعد انفصالهما منذ أشهر قليلة.

كانت البداية في أغسطس الماضي، بعد أن نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بأحد المطاعم المطلة على البحر.

وفي نفس التوقيت نشر زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورًا له من نفس المكان، التي ظهرت فيه ياسمين صبري.

وأشار البعض إلى أن الثنائي في الصور يظهران بنفس المكان، ودل على ذلك لون ونوع الطاولة والأباجورة والمقاعد الظاهرة في إطلالة "ياسمين صبري وأبو هشيمة"، بالإضافة إلى أن "ياسمين" تظهر أمامها سكينتين، ويظهر أمام "أبو هشيمة" شوكتين.

ومن بين التعليقات المصاحبة لتداول الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "يا ترى مين صاحبة الشوكة التانية.. لما تيجي تعمل move on من علاقة فتقلب معاك come back.. ما هو أنتوا برضو مكانش ينفع حد يتصور بشوكتين والتاني بسكينتين ومش عايزين المصريين يعرفوا.. أحمد أبو هشيمة عرض صورة على صفحته بعدها ياسمين صبري عرضت صورة على صفحتها وهو قدامه السكاكين وهي قدامها الشوك ونفس الفيو والأباجورات والمفارش والترابيزة والكراسي ومبروك الرجوع.. أنباء عن عودة ياسمين صبري لأبو هشيمة وإحنا مصحصحين أوي" وغيرها من التعليقات.

وكانت الفنانة ياسمين صبري عادت، أمس الأحد، 25 سبتمبر الجاري، لمتابعة طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وذلك بعد انفصالهما في مايو 2022.

كما رد المتابعة "أبو هشيمة" لياسمين صبري عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور "انستجرام".

يذكر أن ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، واستمر زواجهما عامين قبل الكشف عن انفصالهما في مايو الماضي.

وفي يونيو، تحدث أبو هشيمة، عن انفصاله من ياسمين صبري لأول مرة، وقال خلال في برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية": "كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين صبري، حياتي الشخصية مستحيل أتكلم فيها خاصة إن في طرف تاني فيها، إحنا في عصر السوشيال ميديا.. ياسمين إنسانة محترمة جدا".