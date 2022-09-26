أول تعليق من نسرين طافش بعد حذف صورها مع زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

فوجئ جمهور الفنانة السورية نسرين طافش بحذفها كل الصور التي كانت تجمعها بزوجها الدكتور شريف شرقاوي.

ونشرت نسرين رسالة، على خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام": "اعتزل ما يؤذيك".

وهذه ليست المرة الأولى التي تحذف فيها نسرين صورها مع زوجها، لكنها قامت بذلك في أغسطس الماضي، وألغت متابعته على إنستجرام.

شريف كان قد أعلن ارتباطه بنسرين في نهاية يونيو الماضي، بنشر صورة تجمعهما، كما قامت هي بنفس الأمر ونشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت وفي يدها خاتم خطوبة، وعلقت: "ما جمعه الله، بارك الله وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين".

وفي 3 يوليو، نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج ET بالعربي على موقع إنستجرام، أول صورة للفنانة نسرين طافش وزوجها الدكتور شريف شرقاوي.

وفي تعليق الصفحة على الصورة، جاء تأكيد نسرين لخبر زواجها، وأشارت إلى أن زوجها هو الدكتور شريف شرقاوي، طبيب أسنان ومعالج بالطاقة متخصص بالريكي، ونفت ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات، من أنباء تشير إلى أنه يعمل مدرب يوجا، لافتة أنهما يستعدان للسفر وقضاء شهر العسل.

من ناحية أخرى شاركت الفنانة نسرين طافش في مسلسل "جوقة عزيزة" خلال موسم رمضان 2022.

"جوقة عزيزة" شارك في بطولته النجوم: نسرين طافش وسلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.