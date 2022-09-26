ابنة سيد زيان بالرعاية المركزة.. وشقيقتها تطلب الدعاء لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طالبت إيمان زيان ابنة الفنان الراحل سيد زيان، بالدعاء لشقيقتها الكبرى "منى"، التي تعاني من أزمة صحية.

إيمان، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "أختي منى في الرعاية المركزة أسألكم الدعاء لها كثيراً، اللهم بحق أنها من حفظة قرآنك الكريم كاملاً اجعل لها بكل حرف حفظته في كتابك شفاء".

وتابعت: "والدي رحمه الله كان بيقول لها سيد البنات - ومنن العبقري يا رب يا قادر يا شافي يا معافي تشفيها بقدرتك وعظمتك يا سميع يا مجيب الدعاء يا مالك الْمُلْك يَاذَا الجلال والإكرام يا جبار أجبرنا بشفاء اختي منى يارب".

الفنان سيد زيان، رحل عن عالمنا في 13 أبريل 2016، ومن أشهر أعماله مسلسلات: "حنا نروح القسم، آمال وأقدار، هو صحيح الهوى، محاكم الليالي، لعبة كل يوم، اللعب في المضمون، ألف ليلة وليلة.