كتب امير فتحي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - أعادت الفنانة ياسمين صبري في خطوة مفاجئة متابعة زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر حسابه على إنستجرام . ومن جانبه أعاد أحمد أبو هشيمة أيضا متابعته لياسمين صبري عبر موقع إنستجرام .. ويأتي ذلك بعد قيام كلا منهما بإلغاء متابعته للآخر عقب إعلان انفصالهما . وأثارت هذه الخطوة من جانبهما حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول عودة الثنائي من جديد بعد إعلان انفصالهما في شهر مايو الماضي بعد زواج استمر لمدة عامين .

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب هذا الأمر .. ياسمين صبري تثير الجدل حول عودتها لأحمد أبو هشيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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