محمد الترك يُسرب صور معيبة لطليقته دنيا بطمة في خطوة غير مسبوقة.. والجمهور يتسائل عن القصد؟ – شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - تفاجئ رواد التواصل الاجتماعي، بمنشور لمحمد الترك، زوج دنيا بطمة، عبارة عن صوة قديمة جمعتهم معا بالاضافة الى رسالة مكتوبة بخط يديها على ورقة نقدية..

وقد ظهرت في الصورة التي نشرها محمد الترك على الـ إنستجرام، دنيا بطمة، في بداية زواجها من الترك، وقبل عمليات التجميل، في مسبح بالمايوه، وهي فبدايات مسيرتها وزواجها وكأنها شخص آخر غير دنيا.

وكتب مقربون، تعليقا على المنشور أن قصة هاد الصورة تعود الى يوم لقاء دنيا مع ترك، حيث تم التقاط الصورة، وكتبت على الورقة النقدية عبارة :” الى من عشقه قلبي احبك يا اغلى ما املك ”.

وتساؤل روّاد التواصل عن السبب الذي جعل محمد الترك ينشر هاته الصور في هذا الوقت بالذات، وعن المقصود من ذلك؟

بكاء محمد الترك بعد انفصاله عن دنيا بطمة

من ناحية أخرى، وقد نشر محمد الترك، عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات، مقطع فيديو ظهر فيه باكيًا ومعبرًا عن حزنه بعد انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وتداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، لتتباين ردود الأفعال حوله ما بين متعاطف مع المنتج البحريني الشهير وآخرون انتقدوا تصرفاته بعد الانفصال.

وظهر محمد الترك في مقطع الفيديو متأثرا على أنغام إحدى الأغنيات، محاولا استعطاف دنيا بطمة للرجوع إليه بعد إعلان انفصالهما.

وكان محمد الترك، أعلن اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن منعه من حضور حفل زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة بالقوة وفي رسالته التي أرسلها للجمهور عبر تسجيل صوتي قال المنتج البحريني: “شكرًا للشعب المغربي كاملا، وتحية خاصة لكل الناس اللي كانوا قراب من علي، سامحوني إذا كنت أخطأت بشكل مباشر أو غير مباشر.. يمكن ما أكونش الأب المثالي جدا بحكم الظروف اللي أنا مريت بها، أنا طول عمري بعاني من الظروف، لكن في الآخر دائما أطلع أنا الخاين، حاجة عادي تعودت عليها”.

وأضاف المنتج البحريني مؤكداً اعتزاله منصات التواصل الاجتماعي: “حسبي الله ونعم الوكيل، وكلت أمري لله، والخيرة فيما اختاره الله، وأنا رأيت من الخير أن أعتزل السوشيال ميديا للأبد، أو ممكن فترة طويلة جدا.. ممكن الواحد في لحظة عصبية يقول حاجات ما يصحش تتقال”.

انفصال دنيا بطمة ومحمد الترك

يُذكر أن خلال الأيام القليلة الماضية تصدر خبر انفصال دنيا بطمة ومحمد الترك حديث منصات التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات عن سبب الانفصال خاصة في ظل صمت الفنانة المغربية نهائيا ومحاولات المنتج البحريني المستمر للعودة إلى زوجته وابنته.

ورغم محاولات محمد الترك إلا أن دنيا بطمة ترفض الرجوع إليه ليفاجأ الجمهور خلال الساعات الماضية بمنع دخول المنتج البحريني لحفل لدنيا بطمة، حيث منعه الحرس الشخصي من الدخول بعدأن حاول العودة إليها والاعتذار ممسكا بباقة من الورود، لتزداد تساؤلات الجمهور حول سبب رفض دنيا بطمة القاطع لمحاولات محمد الترك وعن أسباب انفصالهما.

نقل محمد الترك للعناية المركزة بعد وعكة صحية

وتزامنًا مع الانفصال، تعرض المنتج البحريني محمد الترك لأزمة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحدى المستشفيات وذلك بعد أيام من أزمة منعه من دخول حفل زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وتداولت عدد من الحسابات المعنية بأخبار المشاهير فيديو خلال الساعات الأخيرة للمنتج البحريني أثناء نقله إلى المستشفى.

وظهر محمد الترك في الفيديو وهو في حالة إغماء أثناء وضعه على عربة المستشفى وتم تزويده بالأوكسجين، فيما أشار متابعون إلى أنه نقل للعناية المركزة أثر وعكة صحية شديدة.

وتساءل عدد من المتابعين حول إذا كانت تلك الأزمة التي تعرض لها بسبب انفصاله عن زوجته دنيا بطمة ومحاولاته التي باءت بالفشل من أجل إصلاح الأمور بينهما.

تأتي تلك الأزمة الصحية التي تعرض لها محمد الترك بعد أيام من إعلان اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي على أثر منعه بالقوة من دخول حفل دنيا بطمة.

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