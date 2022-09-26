أحمد حلمي يعلن إصابته بهذا المرض

كتب امير فتحي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - كشف الفنان أحمد حلمي في بث مباشر عبر حسابه على موقع إنستجرام شاركه به عدد من أصدقائه على السوشيال ميديا عن إصابته بفيروس كورونا .

وظهر أحمد حلمي في البث المباشر وهو مستقليًا على السرير من داخل غرفة نومه مشيرا إلى أن سبب ظهوره بهذا الشكل يرجع إلى إصابته بالفيروس وأعراضه الشديدة التي لم تساعده على الحركة كثيرًا .

وأضاف “حلمي” أنه يقضي فترة العزل المنزلي بعد أن جاءت نتيجة المسحة والتحاليل الطبية إيجابية .. وعلق على إصابته قائلا : ” أنا ليه يجيلي كورونا؟ .. أنا مش عارف الكورونا بعد ما خلصت من العالم كله جاتلي أنا؟! ” .