دي نهايتها ومش هنتكلم.. منى زكي تتحدث عن علاقتها بـ أحمد السقا وتفاصيل أزمتهما الأخيرة | فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - حلت الفنانة منى زكي، ضيفة على الفنان أمير كرارة في برنامج “سهرانين“، المذاع عبر فضائية “أون إي”، وتحدثت منى عن كواليس حياتها الشخصية وبدايتها الفنية.

وقالت الفنانة منى زكي عن علاقتها بالفنان أحمد السقا: «السقا عشرة عمر طويلة، وكصحاب دائما بنتخانق وشادين مع بعض ومفهوم من المكالمة إن دي نهايتها مش هنتكلم شوية».

وأضافت النجمة المصرية منى زكي خلال لقائها مع الفنان أمير كرارة: «أن الفنان أحمد السقا بيحب العنف جدا».

واستطردت: “السقا أطيب بني آدم أنا شفته فى حياتى، من أطيب الشخصيات وأكتر حد فى جيلنا منح فرصة لفنانين فى بداية مشوارهم، وهذا ما حدث معي فى تيمور وشفيقة، أعطاني دورا كبيرا، ومش أي حد في جيله بسهولة يعملها”.

منى زكي وأحمد السقا في كواليس تصوير العنكبوت

واختتمت: «أحمد السقا بيرشح الفنان من السيناريو وعنده تصالح مع نفسه ومن أطيب الناس في الوسط الفني»

علاقة منى زكي ومحمد هنيدي

وقالت الفنانة منى زكي: “محمد هنيدي عشرة عمر، وأول مرة أتعرف عليه كان في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وشخص لذيذ ويجنن، وعمري ما أنسى الضحك واللذاذة اللى كانت في اللوكيشن، والعمل كان نقلة كبيرة في حياتنا”.

موقف منى زكي من مسرحية عفروتو

وأضافت خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان أمير كرارة بقناة “أون إي”: “عملت مع محمد هنيدي مسرحية عفروتو.. بس أنا مبحبش نفسي في المسرحية خالص لأني أول مرة كنت أقف في مسرح خاص، ومكنتش فاهمة إني لازم كل يوم أعمل اسكريبت مختلف، وقتها ذهني مكنش مركز في القصة دي”.

بدايتها مع أحمد زكي

وخلال الحلقة تحدثت منى زكي عن بداياتها الفنّية، وقالت: “فى فيلم السادات عملت 3 اختبارات كاميرا ولم يقتنع بى المخرج محمد خان، فى بداياتي ناس كتير كانت شايفة إنى لا أصلح للتمثيل، وإنى محظوظة لكن مش ممثلة كويسة ولا حاجة ، الدنيا مكانتش وردي”.

وعن ذكرياتها مع الإمبراطور أحمد زكي، قالت: “بعشقه الله يرحمه.. أنا كل مرة كنت بقابله بقابل الشخصية اللى بيمثلها.. وفى فيلم حليم أحمد زكى كان تعبان، وفى نفس الوقت كان بيمثل، كنت زعلانة إنى شايفاه تعبان، لكن التمثيل كانت الحاجة اللى بتفرحه”.

أحمد السقا ومنى زكي في مسرحية العروسة

وكان كل من أحمد السقا ومنى زكي قد تعاقدا خلال الفترة الماضية على تقديم «مسرحية العروسة»، والتي كان من المقرر عرضها في موسم الرياض العام الماضي، وتم تأجيلها لهذا العام، قبل أن يتوقف التحضير لها فجأة خلال الأيام الماضية.

وعُلِم أن مسرحية “العروسة” تأجلت لأجل غير مسمى، وذلك بسبب ارتباط السقا بتصوير الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، والذي من تم عرضه ضمن السباق الدرامى في موسم شهر رمضان 2022 المنقضي.

الجدير بالذكر أن السقا يقوم بالبطولة مع الفنانة منى زكي بـ “فيلم العنكبوت“، الذي عرض في عيد الفطر الماضي، والذي يشهد عودته للسينما من جديد بعد غياب 4 سنوات، وتدور أحداث فيلم العنكبوت في إطار أكشن مثير، حول تاجر مخدرات يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها للشباب ما يجعله يقع في العديد من المشكلات، فيما تحدث بينه وبين الشرطة الكثير من المطاردات.

فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزى، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، وزكى فطين عبدالوهاب، بجانب ضيف الشرف محمد ممدوح، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

بينما ترتبط منى زكي هذه الفترة بتصوير مشاهدها في “فيلم الجواهرجي“، الذي يجمعها بـ محمد هنيدي، وبمشاركة كل من لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

يُذكر أنه عُرض لمنى زكي مؤخرًا فيلم “أصحاب ولا أعز” على منصّة نتفليكس، وشاركها في بطولته عدد من النجوم العرب، وتلقت الفنانة المصرية بعد عرض الفيلم موجه حادة من الهجوم والإنتقادات لما يناقشه من قضايا جريئة.

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