شكرا لقرائتكم خبر عن نجم إنتر ميلان مُهدد بالغياب ضد برشلونة بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، مُهدد بالغياب عن مواجهة برشلونة الإسباني، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

برزوفيتش يتعرض لإصابة قوية مع كرواتيا ضد منتخب النمسا

وتعرض مارسيلو برزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان، للإصابة خلال مواجهة كرواتيا والنمسا، ليخرج بعد مرور 18 دقيقة فقط في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسقط برزوفيتش على أرض الملعب بعد أن قام بتمريرة، ثم وضع يده على مكان الإصابة بفخذه الأيسر، ولم يستطع بعدها استكمال اللقاء.

وأكد موقع "فوتبول إيطاليا"، أن إنتر ميلان ينتظر التقرير الطبي من منتخب كرواتيا، حول حالة برزوفيتش، لمعرفة مدة غيابه عن المباريات.

وتابع: "برزوفيتش موقوف، لذا لن يشارك في مباراة روما المقبلة بالدوري الإيطالي، لكن إذا كانت الإصابة في الفخذ أو أوتار الركبة، فإن اللاعب الكرواتي سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع".

برزوفيتش يقترب من الغياب ضد برشلونة بدوري أبطال أوروبا

وأضاف: "القلق الأكبر يظل غياب برزوفيتش عن مواجهتي برشلونة في دوري أبطال أوروبا، الذي يسعى فيهم فريقه لتحقيق الفوز".

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية"، أن هناك عدة مخاوف أن تكون إصابة برزوفيتش في العضلة القابضة، والتي ستبعده عن المباريات لمدة شهر، واللاعب الكرواتي سيخضع لفحوصات طبية جديدة اليوم، لكنه لن يسرع عودته إلى الملاعب، لتجنب خسارة المشاركة في كأس العالم.