شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي لـ"الخليج 365": الحمد لله تعافيت من كورونا وبقيت زى الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن النجم أحمد حلمي جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا وقال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": الحمد لله بقيت زى الفل وتعافيت من الفيروس مشيرًا إلى أنه كان دور بسيط والحمد لله على كل شيء.

وكشف مؤخرًا عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أن ظهر لايف عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهر فيه من بجانب السرير معلنًا إصابته بالفيروس.

وعن سر ظهوره في اللايف من داخل غرفة نومه، قال إنه اضطر لذلك بسبب فيروس كورونا وأعراضه الشديدة، ساخرًا: "ما حدش بقى بيجي له كورونا".

وكان الفنان أحمد حلمي، أعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في إطلاق قافلة "الشباب والمناخ" تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، كما وجه الشكر للقائمين على تلك المبادرة، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعرض لأحمد حلمى مؤخراً فى السينمات فيلم "واحد تانى" والذى حقق ايرادات وصلت 64 مليون جنيه كأعلى ايرادات حققها أحمد حلمى فى مشواره السينمائى، وشارك فى بطولة العمل روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار