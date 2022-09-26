شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العبد ابنة ماجد الكدوانى وهند صبرى فى فيلم "فضل ونعمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ياسمينا العبد في بطولة فيلم "فضل ونعمة" مع النجمين ماجد الكدوانى وهند صبرى، والمقرر طرحه في دور العرض يوم 5 أكتوبر المقبل، وتجسد ياسمينا خلال أحداث الفيلم شخصية "ليلى" ابنة فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) وتتسبب في الكثير من المشكلات لعائلتها، ينتج عنها العديد من المواقف الكوميدية.

وتتعاون ياسمينا العبد مع هند صبرى للمرة الثانية بعد مسلسل "البحث عن علا" الذى تم عرضه في شهر فبراير الماضى، وشارك في بطولته سوسن بدر، وهاني عادل، وندا موسى، ومحمود الليثي ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف وعدد من ضيوف الشرف أبرهم خالد النبوى، فتحى عبد الوهاب، دينا وغيرهم وإخراج هادى الباجورى.

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في اطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.

ياسمينا العبد، ممثلة سويسرية مصرية ولدت ونشأت في جنيف بسويسرا، وتعيش حاليًا بين القاهرة و دبي ولندن، وبدأت شهرتها في مصر بعد ظهورها في مسلسل "البحث عن علا"، كما شاركت ياسمينا في عدد من التجارب السينمائية منها دور فيلم "ظل القاهرة" للمخرجة تارا شحاتة (2018) ، و شاركت مع زيد أبو حمدان و صبا مبارك في فيلم "بنات عبدالرحمن" (2021)، إضافة إلى عدد من العروض المسرحية الغنائية.