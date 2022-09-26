شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون: الفنان ما بيهموش غير السؤال عليه فنيًا ده الاهتمام الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة سيمون، أن الفنان لا يهمه السؤال عليه، إلا فنيًا، مشيرة إلى أن هذا هو الاهتمام الحقيقي، قائلة: "لأن شغله هو حياته، مش وظيفته"، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر" قبل قليل: "‏الفنان مبيهموش السؤال عليه غير فنيا.. ده الاهتمام الحقيقي.. لأن شغله هو حياته مش وظيفته ولما مبيتسالش عليه ويُقدر فنيا بما يليق.. بيمرض ويتعب وينزوى ويحزن ويموت وهو يتنفس، حتي يُنعي وهو حيّ.. أحيانًا".

سيمون

ومن جهة أخرى شاركت النجمة سيمون الثلاثاء الماضى بإحدى حفلات الزفاف الجماعى بعد ابتعادها فترة طويلة عن الغناء في مثل هذه المناسبات بخلاف حفلاتها التي شاركت فيها مؤخرا بساقية الصاوى.

وقررت سيمون المشاركة في هذا الحفل الجماعى لإحدى الجمعيات الخيرية، تلبية لدعوى الجمعية واستعدادها الدائم للمشاركة في أى عمل خيرى حسبما صرحت من قبل.

يذكر أن النجمة سيمون أحييت مؤخرا ذكرى رحيل النجم الراحل جميل راتب، الذى رحل عن عالمنا في 19 سبتمبر عام 2018 عن عمر 92 عامًا بعد صراع طويل مع أمراض الشيخوخة.

ونشرت سيمون، عبر حسابها على تويتر، صورة قديمة تجمعها بالنجم الراحل، وكتبت عليها قائلة: "الأب الروحي لي من أجمل من تعاملت معهم الله يرحمه الجميل جميل بجد جميل راتب".

وقالت سيمون عن جميل راتب: فنان عالمي من أجمل الشخصيات والفنانين التى تعاملت معهم خلال مشواري الفني، كما أنه كان صاحب ثقافة وفكر، وكان سببًا فى حدوث أشياء كثيرة جميلة فى حياتها، وشاركت مع النجم الراحل جميل راتب في مسلسل "عائلة شمس".