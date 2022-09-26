شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تعود إلى المسرح فى عرض Super Bowl فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة ريهانا إلى خشبة المسرح فى عرض Super Bowl بين الشوطين فى فبراير المقبل، حيث أعلنت Apple Music الراعى الرئيسى للحدث، الذى يجتذب جمهورًا هائلاً كل عام عن هذا النبأ من خلال تغريده تظهر فيها صورة يد مغنية "Umbrella" و"Diamonds" وهى تحمل كرة، كما نشرت ريهانا، فى تغريدة أخرى، نفس الصورة، وذلك وفقًا لما نقله موقع "geo".

يأتى هذا فيما تركّز مغنية باربادوس، منذ سنوات على نشاطات تجارية خارج إطار الموسيقى، لتكرس نفسها خصوصًا لعلامتها التجارية لمستحضرات التجميل "فينتى"، وأصبحت ريهانا التى خاضت أيضًا غمار الموضة بنجاح، مليارديرة إثر توظيفها الشهرة التى اكتسبتها فى مجال الفن لإطلاق ماركات للملابس الداخلية والماكياج والأزياء.



ريهانا

واستقبلت ريهانا ومغنى الراب إيساب روكى، طفلهما الأول فى 13 مايو الماضى، فى لوس أنجلوس، ولا تزال تتحفظ المغنية عن موعد إصدار ألبومها التالى، فيما يعود آخر أعمالها إلى العام 2016.

وقبل ريهانا، شهدت مباراة سوبربول الأخيرة فى فبراير الفائت، عروضا فنية لمغنين معروفين هم دكتور درى، وسنوب دوج، وكيندريك لامار، ومارى جى بليج، وإيمينيم، وشهدت مباريات "سوبربول" فى السنوات الأخيرة عروضاً لأسماء بارزة فى مجال الغناء، بينهم الفنان الكندى ذى ويكند، سنة 2021، وجنيفر لوبيز وشاكيرا عام 2020.