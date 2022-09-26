شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب ورانيا يوسف تحتفلان ببدء تصوير فيلم "التاروت".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانتان سمية الخشاب ورانيا يوسف ببدء تصوير فيلمها الجديد "التاروت" أمس الأحدث في إحدى الفيلات بمنطقة المريوطية، وذلك بحضور الفنان محمد عز والمخرج أبرام نشأت والمؤلف معتز المفتى، ومن المقرر استكمال تصوير العمل خلال الأيام المقبلة، في منطاقة متفرقة بين القاهرة والسادس من أكتوبر.

فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي، ومحمد عز، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في اطار تشويقى مثير

ويجمع التاروت، الفنانتين سمية الخشاب ورانيا يوسف بعد 21 سنة من عرض مسلسل "عائلة الحاج متولى" مع النجم نور الشريف حيث ساهم العمل في شهرتهما، حيث شاركا في بطولة العمل إلى جانب نور الشريف، ماجدة زكى، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، نورهان، مونيا، انعام سالوسة، عايدة رياض، ميمى جمال، مجدى كامل، رجاء الجداوى، ممدوح وافى، حسين الشربينى، فادية عبد الغنى، محمد الدفراوى، عثمان محمد على وعدد كبير من الفنانين.

وفى سياق آخر تواصل سمية الخشاب التحضير لمسلسلها "أرواح خفية" المكون من 10 حلقات والمقرر بدء تصويره خلال الأسبوعين المقبلين، وتأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت ويشارك في بطولته محمود عبد المغنى، نضال الشافعى منذر رياحنة، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى مثير.

أما رانيا يوسف، فتنتظر استئناف تصوير فيلمها الجديد "ملك" الذى صورت منه عدد من المشاهد خلال الفترة الماضية، وهو تأليف وإخراج أيمن رفاعى، وتقدم رانيا فى العمل دراما الرعب من خلال شخصية "ملك" التى تمتلك هبة من الله بأن ترى الأحداث المستقبلية، وذلك يتسبب لها بالكثير من المشاكل فى حياتها، ويشارك رانيا فى بطولة الفيلم نضال الشافعى ومحمد الشقنقيرى.



سمية الخشاب ورانيا يوسف تحتفلان ببدء تصوير فيلم التاروت



سمية الخشاب ورانيا يوسف تحتفلان ببدء تصوير فيلم التاروت