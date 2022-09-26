شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ونيللى كريم فى أول صورة تجمعهما فى كواليس "ع الزيرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد رمضان عن أول صورة تجمعه بالنجمة نييلى كريم من فيلمهما الجديد "ع الزيرو" الذى يعكفان على تصويره حاليًا، حيث نشر الصورة على حسابه بموقع "إنستجرام" مع تعليق:"حمزة ومريم من تصوير فيلم "ع الزيرو" تأليف د.مدحت العدل إخراج ماندو العدل..



محمد رمضان ونيللى كريم

ويناقش محمد رمضان قضية هامة فى الفيلمه اذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى، ويشارك في بطولة العمل جومانا مراد، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم بالتزامن مع التصوير، ومقرر عرض الفيلم في 2023.

ويكسر فيلم "ع الزيرو" حاجز غياب محمد رمضان عن السينما الذى امتد لأربعة سنوات كاملة، حيث تواجد رمضان خلال هذه السنوات بشكل متتالى في الدراما التليفزيونية إضافة إلى اهتمامه بالغناء سواء بتقديم أغنيات جديدة أوإحياء الحفلات الغنائية، بعدما قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، عرض له عام 2019 الجزء الثانى من فيلم "الكنز" والذى كان قد صوره عام 2017

وكان آخر ظهور للنجمة نيللى كريم فى السينما كضيفة شرف فى فيلم "30 مارس" العام الماضى، والعمل بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبرى فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم إنجى المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن محمد رمضان قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر