شكرا لقرائتكم خبر عن قصر باكنجهام يتحرك لحماية سمعة الملك تشارلز من تفاصيل الجزء الخامس لمسلسل The Crown والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد قصر باكنجهام البريطانى، للتحرك لحماية سمعة الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، من تصوير أحداث مسلسل The Crown، حول تفاصيل زواجه المرير وطلاقه من الأميرة ديانا، وعلاقته مع الملكة كاميلا، فى الموسم الخامس من المسلسل، حيث تركز الدراما الملكية الشهيرة على طلاق أمير وأميرة ويلز آنذاك فى موسمها الأخير، والذى سيصدر فى 9 نوفمبر القادم، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

فى نهاية الأسبوع، أظهر مقطع دعائى نشره The Crown الأميرة ديانا، التى تلعب دورها إليزابيث ديبيكي، والأمير تشارلز، الذى يلعبه دومينيك ويست، وهما يستعدان لمقابلات تلفزيونية حول علاقتهما.



الملك تشارلز وزوجته كاميلا

إصدار المسلسل سيكون بعد شهرين من حكم الملك تشارلز، حيث يستعد قصر باكنجهام لحماية سمعة الملك الجديد ، حيث شدد مصدر ملكى رفيع على أن العرض هو "دراما وليس فيلمًا وثائقيًا"، وقال صديق للملك، إن عملاق البث الدولى Netflix لا يساوره أى قلق بشأن الإضرار بسمعة الناس ، ووصف العرض بأنه "استغلالى".

وقالوا لصحيفة التلغراف: "ما ينساه الناس هو أن هناك بشرًا حقيقيين وحياة حقيقية فى قلب هذا"، ويتضمن مقطع الفيديو الأخير مراسلًا يصف تصرفات الزوجين الملكيين بأنها "حرب شاملة" مع تدهور زواجهما.