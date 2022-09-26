شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: أفكر فى إحياء مشروع تقديمى مسلسل عن شخصية شجرة الدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنها تفكر بجدية في إحياء مشروع تقديم مسلسل عن شجرة الدر كتبه لها الراحل يسري الجندي، ولكنه تعثر وقتها إنتاجيا.

وقالت النجمة الكبيرة إن الفترة الحالية تشهد انتعاشه في سوق الدراما والجمهور متشوق جدًا ومتعطش لمشاهدة الأعمال التاريخية، وهذا العمل يعد من الأعمال التي تتناول فترة مهمة من تاريخ مصر وهي فترة حكم شجرة الدر وما قبلها وما بعدها.

أما عن ملامح شخصية شجرة الدر أو "شجر الدر" في التاريخ ، فتلك السيدة نسجت حولها الحكايات وتعددت الروايات، فمن ذهب إلى أن أصلها شركسي وهناك من قال إنها رومانية الأصل ولكن الإجماع الحاصل فى مختلف الروايات أنها غاية فى الجمال والروعة فائقة الذكاء عذبة اللسان.

وشجر الدرّ (أو شجرة الدّر)، الملقبة بعصمة الدين أم خليل، خوارزمية الأصل، وقيل أنها أرمينية أو تركية. كانت جارية اشتراها السلطان الصالح نجم الدين أيوب، وحظيت عنده بمكانة عالية حتى أعتقها وتزوجها وأنجبت منه ابنها خليل الذي توفي في 2 من صفر 648 هـ (ماي 1250م). تولت عرش مصر لمدة ثمانين يوماً بمبايعة من المماليك وأعيان الدولة بعد وفاة السلطان الصالح أيوب، ثم تنازلت عن العرش لزوجها المعز أيبك التركماني سنة 648 هـ (1250م). لعبت دوراً تاريخياً هاماً أثناء الحملة الصليبية السابعة على مصر وخلال معركة المنصورة.

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من نجوم الفن قاموا بدعم الفنانة الكبيرة الهام شاهين عقب تصريحاتها الأخيرة بإعلانها تبرعها بأعضاء جسدها السليمة بعد وفاتها، لتخفيف الألم عن الآخرين ، فكتبت النجمة سوسن بدر، قائلة : "ربنا يجعله فى ميزان حسناتك ويراضيكى حبيبتي"، وقالت الفنانة إيمان العاصى: "حبيبتي انتي دائمًا سباقة للخير والحب ربنا يديكي العمر الطويل يارب بحبك يا إيلي"،كما أبدي كل من ظافر العابدين ورانيا يوسف وكندة علوش وجومانا مراد وأروى جودة وأحمد زاهر وسلمى أبو ضيف وديانا هشام، إعجابهم بالفكرة وعلقوا بإيموجى قلوب حمراء على فيديو إلهام شاهين.