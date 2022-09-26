شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يطرح "ما تستغربش حاجة" ويوجه رسالة لكل إنسان تعرض للخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان طارق الشيخ أغنيته الجديدة بعنوان "ماتستغربش حاجة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع التطبيقات الموسيقية ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، وتعد هذه الأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "ودونى البحر" والذى يقوم بطرح أغنياته على فترات.

فى أغنية "متستغربش حاجة" يوجه طارق الشيخ رسالة دعم لكل إنسان تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه، وينصحه بألا يسمح لليأس أن يرافقه في وحدته، وأن يكون مستعدا للطعن والغدر من أصحاب العشرة، وألا يتعجب ويعيش فى صدمة، من هذه التصرفات والسلوكيات، وألا يثق كثيرا فيمن حوله فلا يوجد مستحيل.

وتقول كلمات الأغنية:

اللي إيديك ماسكه إيدهم .. عادي في ثانيه يسيبوك

عادي اللي إنت تساعدهم .. أول ناس يكسروك

عادي اللي ترد غيبته .. ياكل لحمك في ضهرك

عادي تلاقي اللي خانك .. اللي فادتهم بعمرك

توقع أي شيء .. من أي حد في أي وقت

متقولش ده حته مني .. وبيننا عشره ده كان زمان

توقع فوق خيالك .. مهما بخيالك سرحت

دلوقتي عادي جداً .. تلاقي غالي غدر وخان

متستغربش حاجه .. مبقاش في مستحيل

فبلاش تخلص بذمه .. وتعيش دور الأصيل