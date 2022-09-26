ميريام فارس بـ "مايوه" في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بصور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميريام في الصور مرتدية "مايوه" أسود أمام البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "بعد روحي، شو بحبك ميريام، العشق، رائعة يا مريومة" وغيرها من التعليقات.

ومن ناحية أخرى وقعت أزمة خلال الأيام الماضية بين الفنانة ميريام فارس والفنان فارس كرم، بعدما قام الأخير بسبها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

بدأت القصة حينما أبدى الفنان فارس كرم اعتراضه على حجم صورته بالبوستر الدعائي لحفله مع ميريام فارس مقارنة بصورتها، ضمن فعاليات موسم جدة الغنائي، ما أدى لانسحابه من الحفل بعدما أكد أن "ميريام" خلف الأمر.

في أحد البرامج رد "كرم" على أسباب انسحابه من الحفل بعدما أكدت ميريام أن الشركة المنظمة هي من طلبت ذلك، ليعلق فارس كرم: "مش رح رد على نفسية محمضة"، متابعا: "إي هالقد نفسيتها محمضة ونص وزيادة".

في برنامج "ذا إنسايدر" قالت الفنانة ميريام فارس تعقيبا على ما حدث: "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب".

وأضافت: "كانت فكرتي عنه مختلفة، وسألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي، وكان الرد أنه بيعرف، بدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".

أثار رد ميريام فارس غضب الفنان فارس كرم، الذي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بحب ذكرك أيام ما كنتي تغني بالأوتار وتركضي وتتصوري معي آخر الليل، والباقي بتعرفيه منيح، صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا".

ولم يتوقف الأمر على رد "كرم" بل قام بتفعيل "هاشتاج" مسيء ما أثار حفيظة "ميريام" بعدما قام بسبها.

على الفور، ردت ميريام فارس عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: "شكلك ما تحملت الحقيقة، بالقضاء رح خليك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف امرأة لأنه ما طلع راس معها".