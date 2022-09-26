المنتصر بالله.. مسيحي كان يصوم رمضان ويضحي في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة الفنان المنتصر بالله، إذ رحل عن عالمنا في 26 سبتمبر 2020.

الفنان الراحل شارك في العديد من الأعمال المهمة في تاريخ الفن المصري، ويبلغ إجمالي أعماله حوالي 180 عملًا.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الراحل المنتصر بالله:

- ولد في 21 فبراير 1950.

- اسمه الحقيقي المنتصر بالله رياض عبدالسيد، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجيستير فنون مسرحية عام 1977.

- بدأ المنتصر بالله مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في أوائل السبعينيات، وشارك في مسرحيات "أولادي، بداية ونهاية، عائلة سعيدة جدا، علشان خاطر عيونك، عصفور ودبور، ليلة القبض على بابا، شارع محمد علي، العالمة باشا، بودي جارد".

- كما قدم المنتصر بالله عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "صباح الخير يا جاري، شارع المواردي، النوة، مملوك في الحارة، الحكم مؤجل، البحث عن عبده، المحاكمة، أبناء ولكن، أشواك الحب، ولو حصل العكس، آن الآوان، أرابيسك".

- وفي السينما قدم المنتصر بالله أفلام: "هنحب ونقب، الرصيف، الزمن الصعب، الفضيحة، شفاه غليظة، ضد الحكومة، الزمن الصعب، كريستال، المجنون، اللعيبة، الشيطانة التي أحبتني، وغيرها من الأعمال.

- تزوج من الفنانة عزيزة كساب، وأنجب منها 3 فتيات، واعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها.

- أصيب بجلطة في المخ عام 2008.

- كشف عن سبب تسميته بهذا الاسم خلال مشاركته في برنامج "من سيربح المليون" مع الإعلامي جورج قرداحي، موضحًا أن والده سمي أولاده بأسماء بها اسم الله ليعيشوا؛ لأنه أنجب طفلين في بداية زواجه وتوفيا.

- في عام 2017، حل الفنان أحمد آدم ضيفا على النجم صلاح عبد الله في برنامجه "سطوح عم صلاح" الذي كان يُذاع عبر قناة "الحياة"، وخلال الحلقة، تحدث "آدم" عن تميز المصريين بتعايشهم مسلمين ومسيحيين معا دون التطرق للسؤال عن الديانة، وقال: "إحنا عمرنا في مصر ما بنسأل أنت مسيحي ولا مسلم، عمرنا ما بنسأل السؤال ده، مفيش بينا وبين بعض المسألة دي، إحنا بلد مفتوحة لكل الناس والشارع الواحد كان فيه المسلم والمسيحي واليهودي وعايشين عادي".

أضاف: "نفس الوضع عندنا في الوسط، أنا مثلا معرفتش أن الفنان المنتصر بالله مسيحي غير لما عزمني في فرح بنته، كان بيعزمنا في رمضان على الفطار، وبيدبح في العيد، وبيصوم في رمضان عشان يستنى يفطر معانا، فكنت هعرف إنه مسيحي إزاي، مفيش فرق بين مسلم ومسيحي في مصر"