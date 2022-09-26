"غير مرحب بك".. أزمات حفلات محمد رمضان من الإسكندرية لسوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يواجه الفنان محمد رمضان، أزمة جديدة مع نقابة الفنانين السوريين، عقب إعلانه عن تقديم حفل غنائي في دمشق يوم 6 أكتوبر المقبل.

وبدأت الأزمة، عقب إعلان الفنان محمد رمضان، عبر صفحاته في مواقع التواصل، عن توقيعه عقود 3 حفلات غنائية جديدة في ثلاث دول مختلفة.

رمضان، قام بنشر صورة أثناء توقيعه العقود، وعلق: "اليوم وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة، كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة اسكندرية بيوم واحد".

وبعد ساعات، أصدرت نقابة الفنانين السوريين، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بيانًا توضيحيًا نفت فيه تماما وجود حفل للفنان محمد رمضان، في دمشق خلال الفترة المقبلة.

وقالت نقابة الفنانين السوريين: "تنويه إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات"

والمفارقة هنا، ان الرفض السوري، يعد الثالث الذي يتعرض له حفل يقدمه الفنان محمد رمضان، إذ سبق و واجه الأزمة نفسها في مصر والمغرب، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

غير مرحب بك في الإسكندرية

الأسبوع الماضي، وبعد ساعات من إعلان رمضان عبر صفحته الرسمية في فيسبوك إحياءه حفل غنائي بالإسكندرية في 7 أكتوبر المقبل بعنوان "أقوى حفل في مصر".

شهدت مواقع التواصل تدشين حملة مناهضة، للحفل الذي أعلن الفنان محمد رمضان، عن إقامته في الإسكندرية،وحملت عنوان "غير مرحب بك".

وطالبت الحملة ، بإلغاء الحفل المقرر إقامته في جويل فيستيفال، بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل.

فيما دعت عدد من الصفحات والحسابات لمنع حفل رمضان حيث وضعوا علامة ”X“ على البوستر الدعائي للحفل، مؤكدين أن الإسكندرية مدينة الفن، وبلد سيد درويش ولا يمكنها قبول حفل لفنان مثل رمضان.

جولة الرد

ومع التفاعل الذي قوبلت به حملة "غير مرحب بك"، توجه الفنان محمد رمضان، مساء الأربعاء الماضي، إلى الإسكندرية، وقام بجولة داخل سيارته في بعض شوارعها.

غير مرحب بك في المغرب

في نوفمبر 2021، أعلن الفنان محمد رمضان، عن موعد حفله الثاني في المغرب، ونشر مقطع فيديو من حفله الأول هناك وعلّق عليه وكتب: "تم الاتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم.. الحفلة الأولى حضرها 450 ألف وثقة في الله القادمة مليونية".

ورد الجمهور المغربي على الإعلان عن الحفل،بتدشين هاشتاج "غير مرحب بك في المغرب" عبر موقع "تويتر"، رفضا لحفل الفنان محمد رمضان.

وطالب الجمهور المغربي، منع إقامة الحفل ونشروا صورا لمحمد رمضان بعلامة خطأ على وجهه في إشارة لرفضهم الحفل، كما رفضوا دخوله البلاد وإيقاف نشاطه الفني بها.

مخالفات في مصر

الفنان محمد رمضان، عاد مؤخرا لتقديم حفلاته في مصر، بعد توقف دام عامين، إذ أعلن الفنان هاني شاكر" نقيب الموسيقيين السابق "، في نوفمبر 2021، عن إعداد النقابة ملفا عن مخالفات الفنان محمد رمضان، لإرساله إلى نقابة المهن التمثيلية للقيام بالتحقيق معه، ومع منظم حفلاته.

المايسترو محمد أبو اليزيد"وكيل نقابة المهن الموسيقية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:"الملف يؤكد مخالفة الفنان محمد رمضان الإقرارات التي وقع عليها هو ومنظم حفلاته، بالإلتزام بالأداب العامة، وقيامه بخلع ملابسه على المسرح، والظهور عاري الصدر خلال الحفلات".