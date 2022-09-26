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ثريا حلمى نافست الفنانين فى المونولوج وشاركت إسماعيل ياسين فى 10 أفلام

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القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ثريا حلمى، والتى استطاعت أن تتربع فى قلوب محبيها لما تتمتع به من خفة ظل وابتسامة مميزة، كما كانت من أشهر الفنانين الذين قدموا مونولوج نافست به النجوم الرجال وقتها، فكان سببا أن تتقاسم العديد من الأدوار مع نصفها الثانى نجم الكوميدي إسماعيل ياسين وشاركته فى العديد من أفلامه الذى كان لها طابع خاص ونكهة كوميدية مميزة.

قدمت الفنانة ثريا حلمى العديد من الأفلام السينمائية الناجحة والتى أصبحت علامة مميزة في تاريخ السينما المصرية، ولكنها تميزت بشكل كبير جدا مع زميلها الفنان الراحل إسماعيل ياسين الذى اشتهر أيضا بفن المونولوج، وقدما سويا 10 أفلام فى مشوارهما السينمائى كللت بالنجاح الجماهيري، وهى، إسماعيل ياسين في بيت الأشباح، بشرة خير، حلال عليك، الهوا مالوش دوا، كلمة الحق، حظك هذا الأسبوع، حلاق بغداد، كيلو 99، إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، عجيب أفندى.

لم يقتصر نجاح ثريا حلمى على أفلامها مع إسمايعل ياسين فقط، بل نجحت فى الكثير من الأفلام السينمائية مع نجوم كبار آخرين من بينها، "أخيرا تزوجت"، "لو كنت غنى"، "العريس الخامس"، "نداء الدم"، "عريس الهنا"، "من الجانى"، "بائعة الخبز"، "السوق السوداء"، "ليلة الحظ"، "القرش الأبيض"، "ليلة الجمعة"، "كازينو اللطافة".

كما قدمت العديد من المسرحيات منها "لوكاندة الفردوس" مع عبد المنعم مدبولي و"مع خالص تحياتى"، وكان آخر أعمالها فيلم "2 ضد القانون"، في العام 1992، مع عزت العلايلي و فيفي عبده ، ورحلت عن عالمنا في 9 أغسطس 1994 عن عمر يناهز 70 عاما، تاركة أكثر من 70 فيلم و300 مونولوج.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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