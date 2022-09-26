شكرا لقرائتكم خبر عن الدراما الصعيدية تستقطب النجمات فى رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الدراما الصعيدية مادة غنية تستقطب كتاب الدراما المصرية، وعلى مدار تاريخها حققت المسلسلات الصعيدية نجاحات كبيرة وأصبحت هذه الأعمال من الكلاسيكيات، خاصة لما بها من موضوعات وأحداث مشوقة ومثيرة وجذابة للمشاهد، وذلك جعل صناع الدراما يحرصون على تقديم الأعمال الصعيدية بشكل دائم.

نيللى كريم أعلنت أنها تستعد لرمضان المقبل بمسلسل جديد تقدم خلاله دور صعيدية، ونشرت نيللي، صورة لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلّقت: "مش هقدم نكد فى رمضان الجاي، أقدم مسلسل صعيدى للمرة الأولى فى رمضان المقبل 2023، وهذا سيحتاج منى بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل، حتى نستطيع تقديم عمل مقنع ويحترم عقل المشاهد".

وأضافت: المسلسل دراما مش نكد، ما زال أستاذ مدحت العدل يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل.

يذكر أن آخر أعمال نيللى كريم مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة: شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبد الغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، موسيقى تصويرية خالد الكمار، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج جمال العدل، العمل عرض رمضان 2022.

ومن المقرر أن يكون للدراما الصعيدية تواجدًا كبيرًا فى رمضان 2023 إذ أعلن عدد من النجوم تجسيدهم لشخصيات صعيدية، وبدأ عدد منهم التدريب على اللهجة الصعيدية لإجادتها.

كما أكدت النجمة روجينا أنها متحمسة لتجربة مسلسل "ستهم" المقرر تقديمه فى شهر رمضان المقبل 2023، مشيرة إلى أنها تعود لتقديم الدراما الصعيدية فى العمل بعد تجربتها الأخيرة فى مسلسل "الفرار من الحب" مع الكاتب محمد صفاء عامر والمخرج مجدى أبو عميرة والتى قدمتها منذ سنوات. وأوضحت روجينا لـ"الخليج 365" أنها تتمنى عمل دراما صعيدية مجددًا لاسيما أنها ترى المرأة الصعيدية ليها ثقل كبير فى مجتمعها من اختلاف الثقافة والنشأة، مشددة على أن "ستهم" مشروع كبير مع كاتب مهم وهو الكاتب ناصر عبد الرحمن كانت تتمنى العمل معه، إضافة إلى تكرار تعاونها مع المخرج رؤوف عبد العزيز بعد "انحراف". وقدمت روحينا مسلسل "انحراف" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته لوسي، وسميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، ويزو، سما إبراهيم، ميدو عادل، محمد مهران، نانسى صلاح، اسراء رخا، وتأليف مصطفى شهيب، وعدد من الفنانين الشباب وإخراج رؤوف عبد العزيز. وقدمت روجينا مسلسل "انحراف" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته لوسي، وسميحة أيوب، عبد العزيز مخيون، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، ويزو، سما إبراهيم، ميدو عادل، محمد مهران، نانسى صلاح، اسراء رخا، وتأليف مصطفى شهيب، وعدد من الفنانين الشباب وإخراج رؤوف عبد العزيز.

من جانبه، أعلن الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن خوضه سباق رمضان المقبل 2023، بمشاركة النجمة ياسمين عبد العزيز فى قالب الدراما الصعيدية ، حيث كتب :"اللى جاى صعيدى ابن سوهاج، الصعيد والأصول والجدعنه والدم الحامى".

ويُعد هذا العمل أول مسلسل للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة التى استلزمت سفرها إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية، ورافقها العوضى فى رحلتها العلاجية.

وكانت آخر الأعمال التى جمعت الثنائى يتسمين والعوضى، مسلسل "اللى ملوش كبير" فى دراما رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.