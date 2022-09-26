عصام السقا يهنئ محمود البزاوي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان عصام السقا، الفنان محمود البزاوي بعيد ميلاده، الذي وافق أمس 25 سبتمبر.

ونشر السقا صورة تجمعهما، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "كل سنة وأنت طيب وكل سنة وأنت ناجح يا أستاذ".

وشارك الفنان عصام السقا، مع الفنان محمود البزاوي في مسلسل "الاختيار3- القرار"، الذي عُرض ضمن دراما رمضان الماضي 2022.

والمسلسل بطولة ياسر جلال، أحمد عز، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، إيمان العاصي، محمد رياض، تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

كما شارك أيضا مع الفنان محمود البزاوي في مسلسل "الثمانية"، بطولة آسر ياسين، غادة عادل، خالد الصاوي، ريم مصطفى، تأليف تركي آل الشيخ، إخراج أحمد مدحت.