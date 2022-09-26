مهرجان الإسكندرية المسرحي يكرم الفنانة بدرية طلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي تكريم النجمة السكندرية بدرية طلبة لما قدمته طيلة مسيرة فنية حافلة من أعمال ناجحة وذلك ضمن تكريم عدد من الفنانين خلال حفل ختام الدورة ١٢ الذي سيقام بقصر ثقافة الانفوشي يوم ٢٩ سبتمبر الجاري.

بدرية طلبة تركت علامة في جميع الأعمال التي شاركت بها، وبدأت حياتها الفنية حين اكتشفها المؤلف مصطفى سالم الذي تزوجها وقدمها في عمل من تأليفه «برج الأبجدية» في الموسم الثاني، إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأثناء عملها بالمسرح مع الفنان سمير غانم والمنتج أحمد الإبياري في مسرحية "دو ري مي فاصوليا" شاهدها المخرج رائد لبيب خلالها ثم رشحها للعمل في البرنامج الكوميدي «حسين على الهواء» ومن هنا انطلقت بعد ذلك للعمل بالتلفزيون والسينما وقدمت مئات الاعمال الناجحة.

ومن أهم أعمال الفنانة بدرية طلبة في السينما أفلام "لا تراجع ولا استسلام، عمر وسلمي، جوازة ميري ، الدادة دودي ، المشخصاتي ٢ ، شيكامارا ، زكي شان ، ملاكي اسكندرية ، خالتي فرنسا وقدمت عدد من المسرحيات منها "بدرية اتخطفت، أنا ومراتي ومونيكا ، عودة ريا وسكينة" وقدمت عدد كبير من المسلسلات أيضًا ومنها: "نسر الصعيد، الوصية، ريح المدام ،الكبير أوي ٢، يوميات زوجة مفروسة جدا" وغيرها من الأعمال الناجحة.

ويقام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ال ١٢ برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني في الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر والمهرجان بقيادة المؤسس و الرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، ومديرا المهرجان الفنان أحمد سمير والفنان إسلام وسوف ، ورئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن.

تقدم عروض الدورة ١٢ من المهرجان على مسارح (مكتبة الإسكندرية - ليسيه الحرية - مركز الحرية للإبداع - مركز الجزويت الثقافي - قصر ثقافة الأنفوشي).