الإسكندرية السينمائي يحتفي بعام الثقافة المصرية التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، على تونس لتكون ضيف شرف دورته الـ 38 "دورة النجم محمود حميدة"، التي تقام خلال الفترة من 5 المقبل 10 أكتوبر المقبل، احتفالاً بعام الثقافة المصرية التونسية.

وأعلنت إدارة المهرجان، أنه سيتم تكريم المنتج حسن دلدول لكونه أول من أنتج فيلم مشترك بين مصر وتونس من خلال فيلم" السقا مات" للمخرج صلاح أبو سيف، ويحتل الفيلم المركز الواحد والثلاثون في قائمة أفضل مئة فيلم مصري حسب استفتاء النقاد عام 1996، بالإضافة إلي تكريم الموزع الأسعد الغوبنتني لكونه أهم موزع للأفلام المصرية في تونس.

كما تتضمن فعاليات الاحتفال بتونس كضيف شرف للمهرجان برنامج للأفلام الكوميدية القصيرة مدتها 120 دقيقة، ومعرض صور "مصر وتونس بين السينما والذاكرة"، ويتكون هذا المعرض من صور خاصة للناقد خميس الخياطي عن مخرجين مصريين وصور لسينمائيين مصريين صوروا أفلامهم في تونس ومنهم محمد عبد العزيز، هاني لاشين، سمير فرج، سعيد شيمي، عمر عبد العزيز، بالإضافة إلي ندوة تونسية مصرية حول المعرض.

ويحتفل المهرجان خلال دورة هذا العام بمرور 100 عام على عرض الفيلم التونسي "زهرة" والذي تم إنتاجه عام 1922، كما سيتم عرض الفيلم الوثائقي Albert Samama Chekli لمحمود بن محمود وهو إنتاج عام 1995، ومدته 30 دقيقة، وعرض مجموعة من أحدث أفلامها في مسابقة "الأفلام الطويلة"، ومسابقة "الأفلام القصيرة"، ومسابقة "نور الشريف للفيلم العربي".