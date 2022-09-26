شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دي أرماس تتصدر غلاف Variety فى 4 صور بسبب مارلين مونرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت الممثلة الكوبية آنا دي أرماس عدة صور لها على غلافة مجلة Variety وهي بأوج التألق والجمال، بمناسبة طرح أحدث أفلامها التي تلعب فيه دور البطولة من خلال شخصية "مارلين مونرو" التي تعتبر من وجهة نظر كثيرين أيقونة للجمال والإغراء، وهو ما تم مراعاته من جانب القائمين على Variety ممن حرصوا على أن تكون إطلالة دي أرماس أكثر جاذبية.



Ana de Armas

وزعمت الممثلة آنا دي أرماس أن روح الراحلة مارلين مونرو كانت موجودة معهم في موقع تصوير فيلم "Blonde" وتعد آنا صاحبة 34 عامًا أصغر بسنتين فقط من الأيقونة مارلين مونرو عندما توفت عام 1962 بسبب جرعة زائدة.



Ana de Armas

وخلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس الماضي في مهرجان فينيسيا السينمائي اخبرات آنا المراسلين أنها شعرت بوجود مارلين أثناء تصوير العمل وأصرت أن روحها كانت تعلمهم ما إذا كانت سعيدة أو غيرة راضية عن الأداء حسب ما نقل عن رويترز، وأضافت "هى كانت معي في كل شيء هى أول ما فكرت فيه وكنت احلم بها" وأكدت الممثلة أنها بالفعل كانت معها وقالت: "أعتقد أنها كانت سعيدة".



انا دى ارماس