شكرا لقرائتكم خبر عن Celestial أحدث أغانى إيد شيران بالتعاون مع شخصياته المفضلة الـ Pokémon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المغنى العالمى إيد شيران عن طرح أغنيته الجديدة، التي ستطرح تحت اسم Celestial بالتعاون مع شخصيات مسلسل الأنيميشن الشهير Pokémon، ومن المقرر طرح الأغنية على حسابات المغنى المختلفة يوم 29 سبتمبر الجارى، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



إيد شيران

كشف شيران من خلال فيديو على صفحته الخاصة على موقع الصور إنستجرام، وعلق على الفيديو قائلاً: "للاحتفال بالأغنية الجديدة Celestial مع Pokémon ، حصلت على وشم جديد، أعتقد أنه مناسب تمامًا، أليس كذلك؟"، ومن أظهر شخصية Squirtle التي قام برسمها على ذراعه.

في بيان على Instagram، تحدث شيران عن حبه الطويل لسلسلة Pokémon، حيث كتب: "لقد بدأت بجمع بطاقات بوكيمون خلال المدرسة الابتدائية عندما كان عمري حوالي 7 سنوات، ومن ثم عرض المسلسل على التلفزيون، لذا اعتدت أن أحاول تسجيله على شريط فيديو كل أسبوع".

وتابع شيران: "بعد ذلك شاركت أنا وأخي لعبتى Game Boy وPokémon Blue. حصلت على Game Boy Color مع Pokémon Yellow في عيد ميلادي الثامن، وخلال السنوات لم ابتعد عن حب هذه اللعبة وشخصياتها، ما زلت أمتلك نفس لعبة Game Boy Color وما زلت ألعب Pokémon Silver في الرحلات الطويلة".