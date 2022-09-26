أحمد خالد موسى يواصل تصوير مسلسل "في وش الريح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

واصل المخرج أحمد خالد موسى أمس الأحد تصوير عدد كبير من المشاهد الداخلية لمسلسله "وش الريح".

ويشارك في بطولة العمل: هند صبري، جومانا مراد، إياد نصار، وتجمع هذه المشاهد النجوم الثلاثة بعدد كبير من الفنانين المشاركين منهم هدى المفتي، وعلي الطيب ومحمد يوسف وبتول حداد، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي الأدوار الثانوية.

ويتم التصوير في ديكور مكتب محاماة ضخم تم بناؤه في إمارة أبو ظبى بدولة الإمارات، ويسعى المخرج أحمد خالد موسى للإنتهاء من الديكور الرئيسي للمسلسل والخاص بمكتب المحاماة، والذي يجمع معظم أبطال العمل وتدور بداخله معظم أحداث العمل، حتى يتفرغ لمسلسله "بابا المجال"، للنجم مصطفى شعبان، والذي يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل.

ويجمع مسلسل "بابا المجال"، المخرج أحمد خالد موسى بالنجم مصطفى شعبان بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويا في موسم دراما رمضان قبل الماضى من خلال مسلسل"ملوك الجدعنة"، والذي شارك فى بطولته النجم عمرو سعد