الأمير أباظة وأحمد جلال يوقعان بروتوكول تعاون بمهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وقع الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط بروتوكول تعاون مع مؤسسة (London media services) برئاسة أحمد جلال، للتعاون في مختلف المجالات الثقافية والسينمائية بهدف تطوير المهرجان وزيادة موارده وعودته إلى الريادة السينمائية كواحد من أهم المهرجانات بمنطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أكد الأمير أباظة، أن التعاون بين مهرجان الإسكندرية ومؤسسة لندن ميديا سيرفيس طويل الأمد وتم الاتفاق علي إقامة فعاليات متعددة بدء من الدورة الـ 38 التي تنطلق خلال أيام وعلي مدار العام من خلال أنشطة جمعية كتاب ونقاد السينما.

وأوضح، أن هناك توافق كامل بين رؤية الجمعية والمؤسسة لتقديم مشروعات متعددة ترفيهية وتنويرية تخدم الثقافة والسينما والمجتمع خاصة أن المؤسسة قدمت تصور غير تقليدي نظرا لأنها لديها فرع في لندن وتستعد لإنشاء فروع مختلفة في الدول العربية بدأت في مصر وقريبا في الإمارات وعدة عواصم عربية أخري ، وترغب في دعم الثقافة المصرية داخليا وخارجيا .

وأشاد جلال، بتاريخ مهرجان الإسكندرية السينمائي والدور الرائد لجمعية كتاب ونقاد السينما في إنشاء المهرجانات خلال مايزيد عن نصف قرن.

وأوضح أن المؤسسة تسعي جاهدة لتقديم مشروعات مع الجمعية علي مدار العام وسيتم الإعلان عن كل مشروع علي حدة خاصة وأن مجلس إدارة الجمعية برئاسة الناقد الأمير أباظة منفتح علي كل ماهو جديد ويرغب في أن تكون الجمعية في صدارة المشهد الثقافي والسينمائي .

وتنطلق فعاليات الدورة 38 في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر وتحمل اسم الفنان "محمود حميدة ".