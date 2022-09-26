عمرو الليثي ينشر صور نادرة تجمعه بالراحل هشام سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الإعلامي عمرو الليثي صورًا تجمعه بالفنان الراحل هشام سليم، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "تويتر".

وظهر في الصور عدد من نجوم الفن، وعلق قائلا: "صور نادرة لي مع الراحل هشام سليم رحمة الله عليه، أثناء تصوير الفوازير التي أنتجتها له عام 1996".

رحل عن عالمنا الفنان الكبير هشام سليم، 22 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

الفنان الراحل مواليد 1958، وهو نجل النجم صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، والشقيق الأصغر لخالد سليم زوج الفنانة يسرا.

وشكل خبر وفاة هشام سليم صدمة كبيرة لجمهوره ومحبيه، كما أعرب عدد كبير من نجوم الفن عن صدمتهم من وفاة "هشام"، وتحدثوا عن أخلاقه ورقية واعتزازه بنفسه حتى استقر في العيش بأحد الأماكن الساحلية في أيامه الأخيرة.

وخلال مسيرته الفنية قدم أعمالا هامة في المسرح لعل أبرزها مسرحية "شارع محمد علي"، وفي السينما قدم: "يا دنيا يا غرامي، الأراجوز، كريستال، عودة الابن الضال، الناظر، لا تسألني من أنا، تزوير في أوراق رسمية، جمال عبدالناصر".

وكان الفنان الراحل صاحب حضور مميز على شاشة التليفزيون، إذ قدم أعمالا هامة منها: "ليالي الحلمية، المصراوية، بين عالمين، هوانم جاردن سيتي، محمود المصري، حرب الجواسيس، أماكن في القلب، الراية البيضا".

وكان آخر أعمال النجم الراحل مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، صلاح عبدالله.