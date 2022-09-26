شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يتعاون مع نفس فريق عمل أغنيته "لندن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم ماجد المهندس لطرح أغنية جديدة بعنوان "يا عيونى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويتعاون في هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التي طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" وحققت نجاحًا من حيث المشاهدات، حيث إن الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر وتوزيع سيروس.

وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس.

وطرح الفنان ماجد المهندس فيديو كليب أغنية "يا كريم بالجفا"، مؤخرًا، من كلمات سعيد بن مانع، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد عادل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج سعيد الماروق، وقد تم تصوير العمل فى دبى لمدة ثلاثة أيام.

كما طرح مؤخرًا ماجد المهندس أغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

وفي الفيديو كليب تمت الاستعانة بالموديل العالمية الشهيرة إيرينا شايك وهي الصديقة السابقة للاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو.