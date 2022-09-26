شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز تحيى حفلاً موسيقيًا بالأوبرا يوم 9 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى عازفة الماريمبا، نسمة عبد العزيز حفلاً موسيقيًا يوم 9 أكتوبر المقبل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعادت نسمة صياغتها لتناسب آلة الماريمبا، منها أنا قلبي دليلي، يونس، أكدب عليك، حارة السقايين، ديسباسيتو، سهر الليالي، حالو يا حالو، 3 دقات، في هويد الليل وتيكو تيكو وغيرها.

هذا الحفل هو الثانى لها خلال أيام قليلة حيث انها شاركت مؤخرًا بحفل فنى ضمن فعاليات مهرجان رشيد الأول الذى أقيم مؤخرا تحت رعاية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية وقدمت عازفة الماريمبا في الحفل مجموعة من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، منها كركشنجي دبح كبشه وحلو المكان وياحلو صبح و3 دقات وحارة السقايين وشنكلوه وأكدب عليك والغزالة رايقة وسهر الليالي.

نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف علي آلالات الإيقاع، قدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاد بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية .

نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف علي آلالات الإيقاع ، قدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاد بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية .